



Представители парламента и правительства проведут в четверг совместное заседание, на котором обсудят приоритеты законодательного органа на весенне-летнюю сессию. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил в среду на заседании кабмина премьер-министр Павел Филип.



По его словам, в заседании примут участие председатели всех парламентских комиссий во главе со спикером Андрианом Канду, и правительство в полном составе.



"Цель - обсудить повестку дня парламента на ближайшее время. Мы выскажемся по поводу законопроектов, которые требуют незамедлительного принятия законодательным органом", - сказал Филип.



Он отметил, что парламент и правительство намерены и дальше сотрудничать в деле гармонизации молдавского законодательства с европейским, а также внедрении Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.