



Президент Молдовы намерен заявить в Брюсселе, что офис НАТО в Кишиневе не нужен. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он сказал журналистам в среду.



"На следующей неделе состоится мой официальный визит в Брюссель. По нашей просьбе состоится и встреча в НАТО. Уже подтвердили встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Я выскажу официальную позицию президента. Мы считаем, что в Молдове не надо открывать офис НАТО. Молдова - нейтральная страна", - сказал Додон.



Официальный визит Додона в Брюссель состоится 6-7 февраля. Две недели назад новый президент попросил в ходе визита организовать встречу с руководством НАТО. Он заявил, что намерен попросить не открывать офис НАТО, а подписать официальный документ, которым НАТО признало бы нейтралитет Молдовы.



После этого, председатель парламента Андриан Канду призвал президента Игоря Додона не беспокоиться по поводу нейтралитета страны, так как "ему ничего не угрожает".



"Нейтралитет РМ подтвержден в Конституции и нет ни одной причины для беспокойства, что он может быть утерян, или, что в республику могут войти иностранные военные силы (за исключением тех, которые уже дислоцированы в приднестровском регионе). В связи с этим, обеспокоенность президента Игоря Додона необоснованна", - написал Канду.



Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", в конце ноября 2016 г. премьер-министр Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали Соглашение об открытии Бюро связи НАТО в Кишиневе. По мнению премьера, офис будет способствовать информированию о программах НАТО, продвижению уже существующих проектов сотрудничества с альянсом и запуску новых проектов.



Столтенберг подчеркнул, что офис связи НАТО - гражданский, а не военный объект, и Североатлантический альянс уважает статус нейтралитета РМ, ее территориальную целостность и суверенитет.