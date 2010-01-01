"Наступивший 2017 г. станет переломным в торговых отношениях между Молдовой и Россией, прервет тенденцию сокращения товарообмена", - заявил в среду президент Игорь Додон в ходе молдо-российского бизнес-форума "От качества к конкурентоспособности", который прошел в рамках XVI выставки "Сделано в Молдове" в Кишиневе.



Как передает "ИНОФТАГ", он сказал, что 10 лет товарооборот неуклонно сокращался, а последние три года вообще стали провальными из-за подписания Молдовой Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС.



"В феврале в РМ приедет группа представителей Россельхознадзора и Роспотребнадзора. В рамках этого визита мы попытаемся найти пути выхода из сложившейся ситуации. На днях мы разговаривали на эту тему с представителями России, которые подтвердили, что в феврале мы добьемся значительного увеличения количества молдавских предприятий-поставщиков на рынок РФ. И очень важно, чтобы это было и по товарным позициям", - сказал Додон.



Он подтвердил, что намерен добиться подписания Меморандума о сотрудничестве РМ с Евразийским экономическим союзом. Уже в начале апреля ожидается визит в Кишинев руководства ЕАЭС, чтобы "обсудить возможности сотрудничества и подписать документ".



"Это будет очень серьезным шагом... На данном этапе этот документ не будет противоречить подписанным ранее РМ соглашениям, в том числе с ЕС", - сказал Додон.



По его мнению, подписание такого документа "будет способствовать расширению торгово-экономических отношений и восстановлению позиций молдавских экспортеров на традиционных рынках".



Президент подчеркнул, что в ходе предстоящего 6-7 февраля визита в Брюссель намерен предложить проведение переговоров в формате Россия-Молдова-ЕС, чтобы решить проблему с таможенными пошлинами, введенными РФ в целях защиты рынка после подписания РМ в 2014 г. Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.



"Если мы обеспечим возврат молдавских товаров, но не сможем снять таможенные пошлины России, это мало что даст, так как у наших производителей будет проблема с конкурентоспособностью", - сказал Додон.



По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, "есть основания считать, что в этом году будет зафиксирован рост торговли между двумя странами". Он также считает, что молдавским предпринимателям необходимо расширять свое присутствие на выставках в России.



Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык напомнил, что на протяжении многих лет Россия являлась основным торговым партнером Молдовы, но ситуация резко изменилась из-за введенных РФ тарифных и нетарифных барьеров.



"Соглашение об ассоциации ЕС-РМ не противоречит и не является преградой для торговли с Россией, более того, у нас есть уникальная возможность создать условия, в которых западные товары будеу идти на восток и наоборот с наименьшими преградами", - сказал он.



По завершению форума была подписана итоговая Резолюция в виде рекомендации по основным направлениям и механизмам развития двустороннего сотрудничества.



В форуме приняло участие более 200 предпринимателей из Молдовы и 60 - из России.





