





Президент Игорь Додон принял верительные грамоты у новых зарубежных послов в РМ. Ими стали посол Бразилии Освальдо Биато-младший (Oswaldo Biato Junior); Греции - Георгиус Поукамиссас (Georgios Poukamissas); Италии - Валерия Биаджиотти (Valeria Biagiotti); Армении - Живан Мовсисян. (Jivan Movsisyan). Глава государства пожелал новым послам успехов в деятельности, заверив их в поддержке со своей стороны. Он выразил уверенность в том, что с назначением на должность новых послов в отношениях между представляемыми ими государствами и РМ начнется новый этап развития отношений.