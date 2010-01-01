





В течение 2017 г. в Молдове пройдет целый ряд мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений с США. Об этом сообщил накануне председатель парламента Андриан Канду на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РМ Джеймсом Петтитом.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в парламенте, Канду отметил, что "американское правительство и американский народ всегда поддерживали Молдову в демократических преобразованиях, внедрении структурных реформ и модернизации", поэтому парламент со своей стороны также организует ряд торжественных мероприятий.



Джеймс Петтит сообщил, что и посольство готовит ряд мероприятий в честь знаменательной даты.



"Мы гордимся тем, что стратегическому диалогу РМ и США - 25 лет. Мы внимательно следим за событиями в Молдове, ценим то, что делается для граждан, и желаем прогресса стране", - сказал дипломат.