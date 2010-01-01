





Чехия выделит 200 тыс. евро на программу реализации европейских кодов (унифицированных стандартов Евросоюза в строительстве - "И.").



Как передает "ИНФОТАГ", Чрезвычайный и Полномочный посол Чехии в РМ Зденек Крейчи (Zdenek Krejci) сказал в среду на ее запуске, что внедрение программы будет способствовать привлечению иностранных инвесторов в Молдову, а также поможет строительным компаниям РМ участвовать в проектах Евросоюза.



"Чехии необходимы надежные партнеры, которые будут соответствовать нашим стандартам, в том числе и в сфере отрасли строительства", - отметил дипломат.



Проект рассчитан на 2017-2018 гг. Финансовую поддержку ему обеспечит Чешское агентство по развитию(Czech AID). Реализацией займется Управление по техническим стандартам, метрологии и государственным испытаниям Чехии (UNMZ).



Заместитель председателя UNMZ, Мирослав Хлоупек (Miroslav Chloupek) сообщил, "что в рамках проекта будет создана открытая база данных еврокодов". Запланированы два рабочих семинара для повышения квалификации специалистов и создание Комитета по контролю строительных работ и производству строительных материалов.



"Одним из преимуществ системы является ее гибкость. Она легко и быстро адаптируется под законодательство той или иной страны. Главное же требование стандартов при строительстве зданий - это безопасность человека. А именно, механическая прочность и устойчивость зданий при пожарах", - сказал специалист.



Министр регионального развития и строительства Василе Бытка сказал, что в Молдове уже вводятся еврокоды "Основные положения по проектированию несущих конструкций" и "Механическая безопасность конструкций". Их использование позволит повысить качество и безопасность в строительстве и производстве строительных материалов.



"Соответствие европейским стандартам позволит молдавским строительным компаниям участвовать в международных тендерах, в том числе и на территории РМ", - добавил он.



Справка "ИНФОТАГ": Унифицированная система нормирования в строительстве (Eurocоde) появилась в 1990 г. Ее разработал Европейский комитет по стандартизации (CEN). На данный момент она включает 10 положений, состоящих из 58 пунктов. Кроме основных еврокодов существуют и стандарты по устойчивости зданий при землетрясениях, по особенностям строительства конструкций из стали, дерева, алюминия.



