Игорь Додон выступает за расширение президентских полномочий и настаивает на проведении досрочных выборов в парламент, соответствующее заявление было сделано во вторник на встрече с журналистами.

«Одна из моих целей — настаивать на досрочных парламентских выборах. Вместе с юристами при аппарате президента мы нашли юридические пути для этого. Мы предложим изменения в конституцию, чтобы президент мог распускать парламент», — сказал президент.

Додон отметил, что если парламентское большинство не одобрит соответствующие поправки, следующим его шагом станет инициирование референдума.

«Этот проект мы предложим в высший законодательный орган. Думаю, что они его отклонят. После чего мы организуем референдум… Прошу только одного права — распустить парламент. Речь о создании президентской республики не идет», — сказал Додон.

На данный момент глава государства не обладает полномочиями напрямую распустить парламент. Согласно конституции страны, законодательное собрание можно распустить двумя способами. В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент Молдовы после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Высший законодательный орган может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

30 дней за 100

На пресс-конференции Игорь Додон рассказал также о предпринятых действиях за первый месяц деятельности по посту главы государства.

«За 30 дней мы выполнили примерно 70% того, что намечено на первые 100 дней. Я хочу, чтобы граждане РМ привыкли к тому, что появились политики, которые не только раздают обещания, но и выполняют их», - заявил Додон.

По его мнению, в ходе официального визита в Россию он достиг поставленных целей.

«Я поставил перед собой шесть целей на первые 100 дней. Первая - восстановление стратегического партнерства с РФ. Я побывал с первым официальным визитом в Москве и считаю, что достиг первоначальных поставленных целей», - сказал президент.

Подобные большие пресс-конференции будут проводиться регулярно - раз в месяц или в квартал. Президент заявил также, что он лично рассматривает все обращения посредством социальных сетей, призвав граждан обращаться к нему посредством facebook, «Одноклассники», других сетей.