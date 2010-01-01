



Современный центр производства и реализации продуктов пчеловодства открылся в поселке Купчинь Единецкого района. Это первый подобный центр в северном регионе Молдовы.



Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение Агентство регионального развития (ADR) Nord, реконструкция старой пасеки, строительство офисного здания, обеспечение производства современным оборудованием обошлось в 1,2 млн. леев, которые предоставило правительство Румынии в рамках программы устойчивого развития пчеловодства на севере Молдовы.



Центр представляет собой два комплекса - непосредственно пасеку с цехом фасовки и отдел реализации готовой продукции. Его открытие позволит трудоустроить девять человек.



По словам директора ADR Nord Иона Бодруг, в рамках сотрудничества с Ассоциацией пчеловодов Румынии подготовлено более 100 специалистов по европейским стандартам.



"Обучение осуществлялось в два этапа. Сначала был организован рабочий визит 16 человек на пасеки и производственные комплексы Ясс, Васлуя, Фокшань. Опыт оказался удачным и на втором этапе уже 100 человек были обучены румынскими инструкторами. Особое внимание в обучении уделялось поддержанию здоровья пчел, соответствию производственных условий высоким уровням европейских стандартов", - сказал Бодруг.



Также в рамках реализации программы была основана Ассоциация пчеловодов северного региона развития, где есть представитель каждого из 11 районов севера.



Справка "ИНФОТАГ": Программа устойчивого развития пчеловодства на севере Молдовы началась в 2013 г. В июне 2015 г. Румыния предоставила грант в 158 тыс. евро на развитие данной отрасли. Реконструкция комплекса в Купчинь началась в июле 2016 г.



