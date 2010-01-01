



Молдова продолжит диалог с Россией об отмене эмбарго на импорт молдавской продукции. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр экономики Октавиан Калмык, который возглавляет молдо-российскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", в интервью радио Europa libera он сказал, что "проделана большая работа, которая должна получить логическое завершение".



По его словам, в Кишиневе рассчитывали на то, что в ходе визита президента Игоря Додона в Москву будет объявлено об отмене эмбарго на импорт ряда молдавских товаров, но этого не случилось.



"Считаю, что на политическом уровне установлен достаточно позитивный диалог. Соответственно, должны последовать определенные сигналы об открытости властей РФ к Молдове. Мы возобновим диалог на уровне экспертов и руководства ряда учреждений, в надежде преодолеть ранее обозначенные проблемы. С нашей стороны есть полная открытость найти решение обозначенных проблем", - сказал Калмык.



Говоря о Соглашении об ассоциации с ЕС, он отметил, что после подписания документа происходит "постоянная диверсификации экспорта и его массовая переориентация с традиционных рынков - на европейский".



По словам министра, в 2016 г. на него пришлось 65% экспорта молдавских товаров. Рост составил за три года на 15%, а за 10 лет - в три раза.



"Экспорт Молдовы на традиционные рынки СНГ начал падать с 2006 г., когда Россия впервые начала применять тарифные и нетарифные ограничения в отношении продукции молдавского происхождения. Это снижение получило более выраженное очертание с 2014 г. (после подписания соглашения об ассоциации РМ-ЕС - "И."), когда были применены тарифные меры для большинства товаров, экспортируемых из Молдовы. Кроме того, были введены требования и исключения из режима свободной торговли, к спискам компаний, которые имеют право экспортировать и многие другие требования, которые в соответствии с международными нормами квалифицируются как барьеры на пути торговли", - сказал вице-премьер.



Он считает, что именно по этой причине удельный вес торговли или экспорта с СНГ сократился с 38% в 2013 г. до 20% в 2016 г., а объем торговли с РФ - с 26% до 12%.



"Все это привело к тому, что экономические агенты из Молдовы нашли альтернативные рынки для экспорта, в основном на европейском рынке, а также в Турции, Китае и средиземноморском регионе, куда пытается проникнуть молдавская продукция", - отметил Калмык. По его мнению, подписание Соглашения об ассоциации позволило Молдове минимизировать потери от экономического кризиса в стране и во всем регионе.



"Я думаю, что если бы не было кризиса в банковском секторе, политического кризиса и их отрицательного влияния на экономические показатели в 2015 и 2016 гг., позитивные аспекты от внедрения соглашения об ассоциации были бы гораздо более значительными", - подчеркнул Калмык.



