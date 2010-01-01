Президент Игорь Додон обещает в ближайшее время подписать Меморандум о сотрудничестве между Молдовой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом бывший лидер ПСРМ написал на своей странице в социальных сетях, комментируя результаты состоявшейся накануне встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, состоявшейся в рамках его первого визита в Москву в качестве президента Молдовы.

«Договорились уже весной, подписать рамочный Меморандум о сотрудничестве между РМ и ЕАЭС, предложенный ранее мной. Соответствующее распоряжение подготовить данный документ уже отдано обеими сторонами. Предложил коллегам из ЕАЭС, чтобы наша страна на данном этапе начала активное сотрудничество в качестве официального наблюдателя. Также обсудили и следующий этап - разработку «дорожной карты» для РМ для интеграции в ЕАЭС», - отметил Додон.

Он дал высокую оценку перспективам сотрудничества Молдовы с этой организацией, вновь подверг критике Соглашение об ассоциации РМ- ЕС, отметив, что подписание документа «было поспешным решением, что доказывают экономические результаты последних нескольких лет - потеря рынков СНГ, в первую очередь России, а также отсутствие динамики в торговле с ЕС».

«Не исключено, что после ближайших парламентских выборов и другого парламентского большинства в Молдове будет поставлен вопрос об аннулировании договора об Ассоциации с ЕС, который не отвечает национальным интересам Республики Молдова», - подчеркнул Игорь Додон.

А в это время

Исполнительный координатор правящей коалиции, председатель Демократической партии Влад Плахотнюк заявил, что молдавские власти не допустят расторжения Соглашения об ассоциации с ЕС. Так он прокомментировал в социальных сетях заявления президента Игоря Додона.

«Мы не только будем блокировать любые попытки денонсации Соглашения об ассоциации, но и ускорим процесс его внедрения, чтобы блага от реализации документа почувствовало как можно больше людей. Соглашение хорошее, оно уже дало и будет давать плоды», - заявил Плахотнюк.

Он подчеркнул, что «у Молдовы один вектор внешней политики – европейский».