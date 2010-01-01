



Объем перевалки грузов посредством Международного свободного порта Джурджулешть (МСПД) в 2016 г. достиг 873,1 тыс. т, что на 4% больше 2015 г. Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя сообщение компании Danube Logistics, которая является оператором порта, на 10% увеличился и объем перевалки грузов в морских контейнерах, составив 118,29 тыс. т.



"Объем перевалки насыпью через МСПД увеличился на 3% и составил 754,8 тыс. тонн. Около 57% грузов насыпью приходятся на экспорт молдавского зерна, семян масличных культур и растительного масла, а примерно 34% грузооборота в порту обеспечил импорт нефтепродуктов", - говорится в цитируемом релизе.



Danube Logistics отмечает, что зерновые, семена масличных культур и растительное масло экспортировались преимущественно морскими судами в страны Евросоюза в бассейне Средиземноморья.



Нефтепродукты в Джурджулешть импортировались в основном морскими судами из стран Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также из Румынии речными баржами и по Европейской железной дороге. Через порт импортировались также строительные материалы, уголь, нефтяной кокс и сельскохозяйственная техника.



"Общее число морских контейнеров, переваленных через порт Джурджулешть и доставленных в/из порта Констанца Danube Logistics, выросло в 2016 г. на 3%, достигнув 8 200 контейнеров. Число экспортных контейнеров с молдавским зерном, вином, спиртными напитками, растительным маслом и другими товарами увеличилось на 25%", - отмечается в сообщении.



Основными направлениями экспорта товаров в контейнерах являются Малайзия (32%), Мьянма (22%), Индонезия (13%), США (5%) и Китай (4%).



Перевозки контейнерами осуществлялись в сотрудничестве с морскими линиями MSC, CMA, CSCL, COSCO, ZIM, АRKS, APL и другим.



"Мы удовлетворены ростом экспорта молдавских товаров в морских контейнерах. В 2016 г. мы способствовали экспорту товаров из Молдовы в 43 страны", - заявил генеральный директор Danube Logistics Томас Мозер. (Более подробно об этом читайте на сайте агентства "ИНФОТАГ" - www.infotag.md - в рубрике "Пресс-релиз").