Российская Федерация продолжит выступать гарантом процесса приднестровского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин после встречи в Москве с главой Молдовы Игорем Додоном на пресс-конференции во вторник.

"В 2003 году мы как никогда близко подошли к вопросу приднестровского урегулирования, но тогда молдавские власти резко изменили свою позицию. Очень рассчитываю, что мы сможем вернуться к этому вопросу не на словах, а на деле и найти компромисс. Если он будет найден, то мы будем выступать гарантом выполнения всех договоренностей", — сказал Путин.

По словам президента РФ, Россия также "готова выступать посредником и гарантом договоренностей, которые могут быть достигнуты между странами".

Также Путин заявил, что "Россия приветствует настрой президента на активизацию деятельности молдавского государства в программах Содружества".

Как отметили в Кремле, на переговорах планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.+

"Особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь – приднестровскому урегулированию", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сам Додон заявил, что хочет обсудить с президентом России возврат молдавской продукции на российский рынок и проблему трудовых мигрантов. В частности, глава Молдовы намерен попросить Путина об амнистии для тех из них, кто нарушил миграционный режим и не может вернуться в Россию, где, по разным оценкам, работает около полумиллиона молдавских граждан.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который возглавляет межправкомиссию с российской стороны, заявил, что встреча президентов России и Молдовы даст ключ к разрешению проблем, накопившихся в отношениях двух стран. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на выстраивание более конструктивных отношений с Молдовой.