





Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's улучшило инвестиционный рейтинг Молдовы с "В3 отрицательного" на "В2 стабильный".



Как сообщает "ИНФОТАГ", оно аргументировало это "снижением рисков государственного финансирования после подписания соглашения с МВФ, что привело к дополнительному многостороннему и двустороннему финансированию, а также принятию новых рамок банковского регулирования, направленного на укрепление системы управления банковской системы".



Агентство также отметило "более спокойную политическую обстановку после ряда перемен в руководстве правительства в 2014-15 гг., когда банковское хищение привело к резкому увеличению государственного долга".



В то же время, по мнению экспертов Moody's, рейтинг РМ остается в значительной мере ограниченным из-за высокого уровня бедности, низкой экономической базы, структурных препятствий на пути экономического роста и очень слабой институциональной власти страны.



Премьер-министр Павел Филип назвал решение Moody's "важной и обнадеживающей новостью для Молдовы".



"Это результат усилий, которые приложили правительство, парламент и и все граждане Молдовы для преодоления сложного экономического и политического кризиса. Это результат выполнения в 2016 г. Дорожной карты с ЕС, начала серьезных реформ и подписания соглашений с МВФ и Всемирным банком. Это обнадеживающий знак для 2017 г.", - написал он в социальных сетях, выразив пожелание, чтобы Молдова получила положительный рейтинг, что будет способствовать "улучшению уровня жизни каждого гражданина".



Председатель Демократической партии, исполнительный координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк также назвал решение Moody's "очень позитивным для Молдовы и крайне неприятным для популистов и манипуляторов из так называемой оппозиции, которые критикуют реформы и всячески пытались блокировать подписание нового соглашения с МВФ".



"Мы продолжим реформы, несмотря на то, что некоторые из них непопулярны. И доведем дело до практических результатов, которых все ждут, - повышения жизненного уровня", - подчеркнул он.



Справка "ИНФОТАГ": 31 июля 2015 г. Moody's сохранил кредитный рейтинг Молдовы на уровне В3, однако снизил дальнейшую перспективу развития со стабильной до отрицательной. Решение было принято в связи с низким уровнем ликвидности государственных ценных бумаг, что связано в первую очередь с "повышенными рисками в обеспечении многосторонней финансовой поддержки", то есть отсутствием соглашения с МВФ и замораживанием внешней финансовой помощи.