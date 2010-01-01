





Делегация депутатов Риксдага Швеции посетит Молдову с визитом 7-9 февраля. Цель визита - укрепление межпарламентских связей. Детали предстоящего визита обсудили в среду председатель парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции РМ Валентина Булига и Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в РМ Сигне Бургсталлер (Signe Burgstaller).



Как сообщили "ИНФОТАГ" в парламенте, в составе делегации - шесть депутатов-членов комитета по внешним делам, которые представляют пять фракций из восьми в шведском парламенте. Они встретятся с молдавскими депутатами из профильной комиссии, представителями парламентских фракций и властей республики.



Булига приветствовала активизацию межпарламентского диалога между Молдовой и Швецией, высказавшись за расширение сотрудничества на всех уровнях.



Сигне Бургсталлер заверила, что Швеция продолжит поддержку процесса демократизации РМ, в том числе на парламентском уровне.



"Встречи на высоком уровне и контакты по парламентской линии продолжатся во благо обеих стран", - сказала она.



Справка "ИНФОТАГ": В парламенте РМ действует группа дружбы со шведским Риксдагом. В нее входит 25 депутатов, а председателем является демократ Сергей Сырбу.