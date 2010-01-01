





Премьер-министр Павел Филип призвал министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и службу гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД сосредоточить усилия на расчистке дорог на юге республики. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сказал в среду на оперативном совещании в правительстве в связи с накрывшим Молдову снегопадом, что больше всего осадков выпало в южных районах.



"Мы устанавливали на снегозащитные барьеры, но они были разворованы. Считаю необходимым предпринять еще одну попытку их установить, а также организовать на дорогах патруль. Южные районы остаются изолированными каждый раз, как выпадает снег. Эту проблему надо решать", - сказал Филип.



По словам директора службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Михаила Харабаджиу, движение частично заблокировано в районе Кагул, где полиция запрещает проезд крупному транспорту. В районе Кантемир заблокирована дорога, связывающая село Вишневка с Комратом. Для расчистки задействованы три единицы спецтехники. В районах Каушаны и Штефан-Водэ затруднено движение возле шести населенных пунктов, а возле села Григорьевка в снегу заблокированы шесть TIR-ов.



Замдиректора Таможенной службы Григорий Ионицов доложил, что полностью заблокированы пункты пересечения границы Вулкэнешты, Чадыр-Лунга 1 и Чадыр-Лунга 2.



"В связи с низкими температурами, закрыты девять школ в пяти районах. В связи с низкой посещаемостью, приостановлена деятельность 25 детских садов в шести районах. Также, из-за сугробов на местных дорогах, приостановлены перевозки детей по 29 школьным маршрутам. В результате, 1,4 тыс. школьников не попали сегодня на занятия. Все - на юге страны", - сообщил замминистра просвещения Василий Марин.



Министр транспорта Юрий Киринчук сказал, что в расчистке национальных и местных дорог от снега задействованы 232 единицы спецтехники, которые патрулируют трассы каждые три часа. Заготовлено 540 тонн противогололедного материала. В центре и на севере страны снег не нарушил движение транспорта.



Справка "ИНФОТАГ": Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, снегопады продолжатся до 14 января. Однако уже к концу недели количество осадков уменьшится. Ожидается похолодание до 16 градусов 16-17 января.