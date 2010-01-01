Уровень инфляции в Молдове в 2016 г. составил 2,4%.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя сообщение Национального банка Молдовы (НБМ), в декабре 2016 г. индекс потребительских цен составил 0,5%. На протяжении минувшего года регулятор рынка четырежды пересматривал в сторону уменьшения прогноз инфляции, но его данные оказались гораздо больше, чем реальный показатель индекса цен.



В 2016 г. НБМ удалось "подавить" инфляцию и вернуть ее в "коридор таргетирования", параметры которого составляет 5% плюс-минус 1,5%. В 2015 г. в Молдове была инфляция в 13,6%, что является самым высоким ее показателем за последние девять лет.



