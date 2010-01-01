



Указ президента Молдовы Игоря Додона о лишении молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску опротестован в Конституционном суде (КС). Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил в социальных сетях депутат от Либерально-демократической партии Григоре Кобзак.



Он обратился в КС с просьбой оценить конституционность указа и потребовал признать его неконституционным.



"Подача данного заявления обусловлена твердым убеждением автора, что н Бэсеску является хорошим и искренним другом Республики Молдова и ее гражданином. Наш долг - оказать моральную поддержку гражданину Бэсеску", - считает Кобзак.



В его понимании указ нарушает конституционные положения, учитывая тот факт, что "сокрытие существенных фактов" не имело места, а публичное обвинение в совершении этих деяний без судебного решения нарушает презумпцию невиновности.



Бэсеску также заявил о своем намерении оспорить Указ президента РМ Додона о лишении его молдавского гражданства.



"Ищу лучшего адвоката в Молдове. У меня есть шесть месяцев. Указ вступает в силу, спустя шесть месяцев, поэтому ищу адвоката, чтобы судиться с Додоном", - заявил Бэсеску.



Президент Игорь Додон 3 января подписал Указ о лишении молдавского гражданства Траяна Бэсеску.



"Ранее в качестве депутата парламента РМ я говорил, что гражданство господину Бэсеску было предоставлено незаконно. Он неоднократно призывал к ликвидации государственности РМ путем ее присоединения к Румынии. Еще исполняя обязанности президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа. Все это грубо противоречит положениям высшего закона - Конституции РМ", - написал Додон на своей странице в facebook после подписания Указа. Как сообщал ранее "ИНФОТАГ" Траян и Мария Бэсеску попросили гражданство Молдовы 8 марта 2016 г. Несмотря на то, что согласно закону прошение о гражданстве рассматривается в течение года, заявление бывшего румынского президента было рассмотрено в приоритетном порядке. Бывший президент РМ Николае Тимофти подписал указ о предоставлении им гражданства 9 июня 2016 г. Депутаты от Партии социалистов опротестовали Указ в КС, который, однако, отклонил запрос. Бэсеску с супругой принял присягу, и получили паспорта граждан РМ 3 ноября 2016 г. - между первым и вторым туром выборов президента РМ. Бэсеску заявил тогда, что он становится гражданином Молдовы, чтобы иметь возможность голосовать на выборах президента РМ против кандидатуры социалиста Додона.