



Молдова с 1 января 2017 года отменяет действие временных торговых ограничений в отношении импорта ряда категорий украинской продукции, заявил РИА Новости вице-премьер, министр экономики республики Октавиан Калмык.



В апреле правительство Молдовы ввело временные таможенные пошлины на ввоз с Украины мясомолочных продуктов и цемента, а также установило квоты на импорт этих товаров. Такое решение было принято по просьбе производителей с целью защиты внутреннего рынка.



«Конечно, Молдова не будет продлевать действие торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции в 2017 году», — сказал Калмык.



Молдавские власти намерены принять другие меры по защите внутреннего рынка и местных производителей, соблюдая положения Всемирной торговой организации.



Экономический эксперт Татьяна Ларюшина считает, что введение временных ограничений вполне оправдано с точки зрения протекционистской политики.



«Эти меры дали местным производителям небольшой зазор времени, чтобы они в конкуренции с импортом с Украины могли сохранить свою конкурентоспособность. Не секрет, что Украина выигрывает у нас в масштабах производства, а, значит, и в более дешевой продукции», — сказала Ларюшина.



По ее мнению, «введение таких мер выравнивает конкурентную ситуацию с целью перестройки на новые торговые правила, которые дополнительно ложились нагрузкой на нашего производителя».



По мнению местных экономистов, чтобы молдавские производители мяса и молока могли уверенно чувствовать себя на отечественном рынке, необходимо повышать их конкурентоспособность с помощью различных программ по поддержке со стороны государства.



Председатель ассоциации сельхозпроизводителей UniAgroProtect Молдовы Александр Слусарь в комментарии РИА Новости заявил, что в случае отсутствия защитных барьеров, некоторые молдавские производители молочной продукции потерпели бы банкротство в течение 4−5 месяцев. По его мнению, «ограничительные меры помогли оправиться молдавским производителям», столкнувшимся с вытеснением местной продукции с отечественного рынка из-за наплыва импорта со стороны восточного соседа.



«К сожалению, аналогичные меры не были введены в отношении куриного мяса. Защита отечественного производителя любыми тарифными или нетарифным методами — должно быть одним из приоритетов государства», — сказал Слусарь.



По его словам, «власти республики, к сожалению, не очень поддерживают местного производителя, выдаются маленькие субсидии, нет налоговых льгот — агросектор в тисках».



«Мы члены ВТО, и не можем, когда хотим, повышать или понижать пошлины. Но мы вправе вводить какие-либо ограничения в случае массивного и необоснованного наплыва импортной продукции», — отметил собеседник.



Эксперт считает, что снятие ограничений не очень правильное и своевременное решение. Он также отметил, что защиту местного рынка может в полной мере обеспечить продление подобных ограничительных мер.



По его словам, «на территории Молдовы работает 15 молочных заводов, на которых трудятся около 10 тысяч работников. Сейчас, когда такой высокий уровень трудовой миграции (только в России по разным данным на заработках находится около 700 тысяч граждан Молдовы — ред.), мы должны бороться за каждое рабочее место».



Председатель Национальной ассоциации производителей молочной продукции Молдовы Каролина Линте заявила РИА Новости, что введение временных ограничений позволило отечественным компаниям обеспечить внутренний рынок молочными продуктами, а также увеличить экспорт в Таджикистан, Казахстан и частично в Россию.



«Для нашей отрасли это был наилучший период за долгие годы. Мы будем просить, чтобы ограничения остались, но это будет зависеть не только от нас. Мы провели анализ и предложили воспользоваться антидемпинговыми условиями для Молдовы. Но это решает Минэкономики», — сказала собеседница агентства.



Она отметила, что было также предложено обсудить с украинской стороной, какой сегмент молдавского молочного рынка можно им предоставить. «Речь идет о нише сырья и сыров. Кроме того, мы намерены также пойти по пути нетарифных методов — провести независимое расследование в лаборатории на тему того, что же все-таки поставляют из Украины. Было бы хорошо, чтобы государство поддержало местного производителя», — добавила Линте.



Эксперт выразила надежду, что «Украина за время действия ограничений получила другие рынки сбыта для своей молочной продукции». «Быть может, импорт Молдавией увеличится, но не в таких объемах, как это было в 2015 году, когда прилавки были завалены товарами украинского происхождения», — сказала она.



Собеседница агентства также обратила внимание, что возглавляемая ею организация не раз поднимала вопрос о том, чтобы в тендерах на поставки продукции в госучреждения преимущество отдавалось местным производителям.



«Взять хотя бы нашумевший случай с закупкой некачественных продуктов для детсадов и школ Кишинева мэрией столицы Молдовы. Там были и молочные продукты украинского происхождения. Надо понимать, что на рынок поступает некачественный и опасный товар. Местный же производитель не будет рисковать своей репутацией и участвовать в тендерах, чтобы поставлять некачественный товар», — добавила Линте.



Она выразила опасение, чтобы со снятием ограничений на молдавский рынок не хлынули товары, которые не соответствуют нормам национального законодательства по безопасности и качеству.



«Это дешевые товары, которые являются не молочными продуктами, а производными из них. В первую очередь, конечно, это коснется потребителя, который получит некачественный и небезопасный товар», — заключила Линте.

Источник: Sputnik.md