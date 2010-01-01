Вторая очередная сессия 2016 года заканчивается 23 декабря, в соответствии с решением Постоянного бюро парламента. Таким образом, избранники народа уйдут в отпуск и вернутся к работе 16 января 2017 года.

Как сообщает ТРИБУНА, со ссылкой на пресс-релиз парламента, на этой неделе депутаты встретятся на пленарных заседаниях 22 и 23 декабря. На повестку дня включены около 24 тем, в том числе: Отчет об управлении и использовании государственных средств и государственной собственности, представленный Счетной палатой; законопроект, который предполагает увеличение пособия при рождении, а также решение о создании специальной комиссии по усовершенствованию законодательной базы относительно питания детей в дошкольных и школьных учреждениях. Если решение будет поддержано депутатами, специальная комиссия будет оценивать питание детей в школах и детских садах, анализировать выявленные нарушения и выявлять законодательные решения, которые улучшат процесс по отбору экономических агентов, поставляющих в соответствующие учреждения продукты питания.

Кристина Гурез