

Проект "Энергия и биомасса" приветствовал принятие парламентом бюджетно-налоговой политики на будущий год, предусматривающей снижение НДС на твердое биотопливо с 20% до 8%.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в администрации проекта, эта мера касается как биотоплива, так и сырья для него - отходов сельхозпроизводства.



"До сих пор мы были не в равных условиях с поставщиками природного газа, где НДС давно 8%. Решение парламента придаст новый участникам рынка, будет способствовать развитию производства энергии из возобновляемых источников", - считают участники проекта.



"Это решение - конкретный шаг для развития энергетики на местах с использованием доступных ресурсов. Оно позволит уменьшить зависимость от внешних источников энергии, создать новые производства и рабочие места", - сказала менеджер по производству биотоплива из Бэлць Людмила Абрамчук.



За шесть лет действия проекта в республики уже создано более 100 производств для выпуска гранулированного и брикетированного биотоплива.



"Мы стимулированием развития рынка с помощью лизинга. 35 экономических агентов смогли закупить посредством такого механизма производственные линии. В целом на эти цели предоставлено 1 млн. евро из европейских фондов", - сообщил менеджер проекта Виктор Котруцэ.



По его словам, уже более 190 школ, детсадов, больниц и других социальных учреждений республики оборудованы системами отопления на биомассе. Кроме того, более тысячи семей приобрели и установили у себя котлы на биотопливе.



Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", первый этап проекта "Энергия и биомасса" бюджетом в 14,5 млн. евро был реализован в 2012-2015 гг. В рамках проекта к отоплению на биомассе перешли 160 школ, детских садов и общественных центров. Открылись 30 предприятий по переработке сырья и производству твёрдого биотоплива, были созданы сотни новых рабочих мест. В рамках проекта более 1000 семей и малых предприятий РМ получили субвенции до 1300 евро из европейских фондов для покупки и установки котлов на биомассе. Проект "Энергия и биомасса-2" рассчитан на 2015-2017 гг. Его бюджет 9,41 млн. евро, предоставленных ЕС.



