



Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) с 2017 г. расширит свои полномочия и будет следить не только за качеством продуктов, но и алкоголя, а также займется защитой прав потребителей. Об этом сообщил директор ANSA Георге Габерь в среду на заседании по обсуждению Отчета по защите потребителей и безопасности пищевых продуктов в РМ, представленном Восточно-Европейским фондом.



Как передает "ИНФОТАГ", Габерь сказал, что "ANSA занимается обеспечением безопасности пищевых продуктов, а непосредственно за качество отвечает сам производитель, но агентство будет более тщательно проводить проверки".



По его словам, "с 2017 г. в компетенции ANSA будет входить и защита прав потребителей, а также контроль качества алкоголя. Таким образом, в новом году, полномочия агентства расширятся".



"Ежегодно в разные страны Молдова экспортирует пищевую сельхозпродукцию на 0,5 млрд. евро и ни у кого из потребителей не было жалоб, потому что качество товара проверяется", - отметил Габерь.



Представитель Центра качества и безопасности продуктов питания Мария Бызгу сказала, что по результатам исследования установлено, что ANSA реагирует на все петиции граждан и предпринимает соответствующие меры.



По ее словам, "всего зарегистрировано за девять месяцев более 1 тыс. петиций, из которых лишь 30% были по поводу продуктов питания. Это довольно мало. Также, в нынешнем году ANSA провело более 11,7 тыс. проверок".



Бызгу считает, что "агентство работает хорошо, но, несмотря на это, необходимо больше информировать людей, проводить информационные кампании, дни открытых дверей".



В рамках "круглого стола" была представлена информация и о деятельности Агентства по защите прав потребителей. Участники отметили, что со сменой руководства агентство стало больше проводить информационных кампаний и лучше информировать общество о своей деятельности и о проделанной работе.



Также участники посоветовали гражданам Молдовы быть более внимательными при выборе продуктов в канун новогодних праздников.