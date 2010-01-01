Муниципальный совет Кишинева утвердил в первом чтении проект бюджета Кишинева на 2018 год, отмечает NOI.md.

Согласно проекту, в 2018 году муниципий Кишинев получит доход в размере около 3,621 млрд леев и расходы в размере 3, 901 млрд леев. Таким образом, столица вступит в 2018 год с дефицитом в 279 млн леев и задолженностью в размере 587 млн леев.

В 2018 году доход столицы будет почти на 8% больше, чем в 2017 году, но и расходов будет больше.

Большая часть средств из бюджета муниципалитета будет выделена на образование – 1, 86 млрд леев, на сферу социальной защиты будет выделено около 309 млн, на культуру – около 157 млн леев, здравоохранение – 74,4 млн леев, транспорт и дорожное хозяйство – 700,2 млн леев.

В процессе обсуждения проекта бюджета муниципальный советник, председатель фракции коммунистов и беспартийных Василий Киртока обратился с предложением к местным советникам.

«Важно создать в нашем городе социальную инфраструктуру, которая будет способствовать воспитанию детей, даст им возможность заниматься всеми видами спорта, организовывать международные турниры, привлекать туристов и создать туристическую инфраструктуру», – отметил Василий Киртока.

В то же время председатель фракции коммунистов и беспартийных заявил, что муниципалитет должен работать не в пользу банков, но в пользу муниципалитета.

«Я критиковал и предупреждал, что процентные ставки очень высоки, но хочу отметить, что для того, чтобы у нас был больший доход, мы должны инвестировать в процессы и объекты, которые побудят кишиневцев не покидать свой город. Мы должны инвестировать, в то время как структура бюджета 2018 года имеет много недостатков, мы не видим, какие инвестиции можно сделать», – сказал Василий Киртока.

Советник от ПКРМ предложил увеличить статью расходов на 50 млн леев. В то же время он подчеркнул необходимость строительства Дворца ледовых видов спорта, куда жители столицы могли бы приводить своих детей. Для начала строительства такого объекта необходимо около 5 млн леев. Предложение было отклонено местными советниками.