Исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду заявила, что елка запаздывает „из-за того, что так называемые публичные люди препятствуют ее перевозки”, и, скорее всего, ель будет доставлена в Кишинев сегодня вечером. Об этом она заявила перед заседанием Кишиневского муниципального совета, передает IPN.

Сильвия Раду не назвала имен и не сообщила, как удастся муниципалитету преодолеть те препятствия, на которые она сослалась.

29-метровая елка обошлась более чем в 15 тыс. леев, и была куплена в Ивано-Франковской области Украина. Согласно распоряжению, подписанному исполняющим обязанности генпримара Сильвией Раду, муниципальные предприятия должны были украсить елку в четверг, 30 ноября, а открытие было запланировано на 1 декабря, в 17.30

Источник: ipn.md