Ель выбирала Ассоциация зеленого хозяйства. Как рассказал NM пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк, в Молдове не удалось найти елку нужной высоты. Именно поэтому купить дерево решили на Украине. Ель привезут в столицу из города Яремче Ивано-Франковской области, который находится неподалеку от знаменитого горнолыжного курорта Буковель.

Праздничное дерево прибудет в Кишинев до конца этой недели. Тогда же его установят на площади Великого национального собрания. Покупка, включая доставку, обошлась городскому бюджету в 15 тыс. леев. Ель достигает в высоту почти 30 м.

На вопрос, будет ли еще одна новогодняя елка на ул. 31 августа 1989 года, где планируется открыть праздничную ярмарку, Брынзанюк затруднился ответить: «За все, что будет на ул. 31 августа 1989 года, отвечает правительство».

Напомним, что в конце октября стало известно, что в центре столицы к зимним праздникам установят две елки. Одну — за деньги правительства у фонтана возле Национального дворца имени Николая Сулака, а другую как обычно на центральной площади за деньги муниципальных властей.

«Инициатива принадлежит премьер-министру Павлу Филипу. Впервые правительство примет участие в организации. Для нас это сюрприз. В этом году мы сможем избежать ошибок, которые допускали в предыдущие годы», — объяснял тогда вице-мэр Нистор Грозаву.

Временно отстраненный от должности мэр Дорин Киртоакэ раскритиковал инициативу центральных властей и заявил, что это может испортить атмосферу новогодних праздников.

Источник: NewsMaker