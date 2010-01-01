Первые публичные слушания по проекту бюджета Кишинева на 2018 год, организованные мэрией, фактически провалились. Гражданские активисты возмутились тем, что о слушаниях не объявили заранее: в результате чиновники, общественники и юристы долго спорили о том, признавать ли слушания состоявшимися или считать их просто «консультацией для ознакомления с бюджетом». К общему мнению так и не пришли. А и.о. мэра Сильвия Раду пообещала учесть замечания и покинула мероприятие через 20 минут после его начала, передает NewsMaker.md.

28 ноября в мэрии Кишинева прошли первые публичные слушания по проекту бюджета столицы на 2018 год. И.о. мэра Сильвия Раду подчеркнула, что представленный проект — только эскиз, и в него еще будут вносить изменения.

Как рассказала глава управления финансов Зинаида Жалоба, доходы столицы на 2018 год запланированы в сумме 3,62 млрд леев (в 2017 году — 3,35 млрд), а расходы — 3,9 млрд леев (3,77 млрд). Бюджетный дефицит, таким образом, составит 279,5 млн леев (418 млн).

Впрочем, обсудить с общественностью проект бюджета не удалось. Гражданский активист Сергей Унгуряну, присутствовавший на заседании, похвалил мэрию за стремление к прозрачности в вопросах бюджета, но возмутился тем, что о слушаниях объявили всего за день до их проведения, то есть 27 ноября.

«По закону должны объявлять о таких мероприятиях минимум за 15 дней», — отметил Унгуряну. Он также призвал чиновников фиксировать все предложения по бюджету в специальном протоколе, опубликовать данные об исполнении бюджета за 2017 год и др. А главным требованием Унгуряну было изменить статус проходящих слушаний на «консультации» или «презентацию проекта».

Сильвия Раду извинилась за допущенные ошибки и пообещала в будущем учесть все замечания. Спешку с проведением общественных слушаний по бюджету она объяснила «добрыми намерениями» поскорее принять городской бюджет. «Бюджет 2017 года приняли только в июле этого года, что недопустимо», — напомнила и.о. мэра. Она еще раз пообещала учесть все предложения и ушла, сославшись на «срочное дело».

Следующий час мунсоветники от Партии социалистов, юристы мэрии и вице-мэр Нистор Грозаву спорили о статусе слушаний. Дело в том, что процедура утверждения городского бюджета предполагает проведение двух публичных слушаний по проекту. Мэрия должна о них объявить за 15 дней до проведения. При этом к публичным слушаниям уже должны быть собраны предложения по проекту. Изменение статуса заседания на «консультации», не имеющие никакой юридической силы, означает необходимость провести повторные слушания, о которых объявят, как и положено, за 15 дней.

Камнем преткновения стали нормативные требования по принятию столичного бюджета: по закону, он должен быть утвержден до 10 декабря. При этом перенос слушаний на 15 дней означает, что утвердить проект удастся только к началу 2018 года. Напомним, в последние несколько лет городской бюджет принимали с опозданием на полгода.

Из-за споров о том, можно ли считать заседание «публичными слушаниями», проект бюджета почти не обсуждали. Несмотря на полный зал, некоторые замечания высказали только мунсоветники от Партии социалистов. Мунсоветница Евгения Чебан потребовала внести в бюджет расходы на установку светофоров для незрячих и слабовидящих. Она также предложила передать деньги на ремонт зданий больниц, школ и детских садов управлению строительства. Сейчас эти затраты внесены в бюджет управлений здравоохранения и образования, молодежи и спорта.

Социалист Петр Бурдужа возмутился тем, что в проекте бюджета без всяких объяснений урезаны по сравнению с прошлым годом расходы на образование, социальную сферу, культуру и здравоохранение. Глава управления финансов Жалоба заверила его, что к следующим слушаниям эти уточнения внесут в проект бюджета.

С идеей выступил и вице-мэр Грозаву. Он предложил планировать бюджет города на два-три года вперед, а лучше «на пять лет вперед, чтобы бюджет был рассчитан на большее время, чем мандат мэра».

Однако статус прошедших слушаний не смогли прояснить даже юристы мэрии. Обсуждения закончились обещанием, что следующие слушания созовут по всем правилам: о новой дате сообщат за 15 дней до их проведения. Чиновники и мунсоветники так и не решили, будут ли это повторные первичные слушания или проект бюджета рассмотрят сразу во втором чтении.