Муниципалитет Кишинева намерен разработать Местный план борьбы с коррупцией на 2018–2020 годы.

Согласно распоряжению, подписанному исполняющим обязанности примара, создана рабочая группа для подготовки этого плана, передает IPN.

После того, как План будет готов, его направят на согласование в Национальный центр по борьбе с коррупцией, после чего документ будет представлен на утверждение Кишиневского муниципального совета.

Председателем рабочей группы является исполняющая обязанности примара Сильвия Раду, а секретарем назначен начальник Отдела анализа и мониторинга отраслевых направлений Юрие Ротару. В состав рабочей группы также входят вице-примары Нистор Грозаву и Руслан Кодряну. Кроме того, членами рабочей группы назначены руководители ряда управлений.