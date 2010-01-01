«За» отставку Киртоакэ высказалось подавляющее число приведших к урнам жителей Кишинева, но для признания итогов референдума не хватило голосов.

Избирательная комиссия во вторник подвела итоги голосования жителей Кишинева по референдуму за отставку примара Дорина Киртоакэ, обработав 100% бюллетеней.

За отставку проголосовали 87,12% (93,72 тысяч человек), против - 12,88% (13,857 тысяч человек). Но при явке в 17,6% избирателей (110,512 тысяч человек) референдум был признан несостоявшимся. Для признания итогов референдума состоявшимися на избирательные участки должны были прийти не менее 209,561 тысяч человек. Киртоакэ отравился в отставку, если бы за это проголосовали 163,57 тысяч человек.

Активнее всего голосовали жители центра. В селах, подчиненных муниципия Кишинева, явка избирателей оказалась самой низкой. В лидерах явки оказались жители Ботаники – 22,1% и Рышкановки – 20,7%. На третьем места оказался сектор Центр.– 18,1%. Затем идут Буюканы – 17,3% и Чеканы – 15,8%. Жителем пригородов городские проблемы Кишинева оказались просто безразличными. Там явка составила всего 10,3%.