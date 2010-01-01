Примар Кишинева Дорин Киртоакэ заявил о намерении исполнять свои обязанности до истечения мандата в 2019 г. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье поздно вечером, сразу после того, как стало известно, что референдум по его отзыву с должности провалился из-за низкой активности избирателей.

«Я хочу выразить благодарность избирателям, которые сегодня поставили на место политических авантюристов, инициировавших референдум. В течение последних полгода они устроили форменное издевательство над жителями Кишинева. Но кишиневцы не поддались на все это, они услышали наш призыв и бойкотировали референдум. За это мы им очень благодарны», - сказал Киртоакэ.

Он выразил надежду, что после провала референдума будет закрыто и уголовное дело в его отношении.

«Пользуясь доверием избирателей, я намерен вернуться в примэрию, чтобы исполнять свои обязанности до истечения мандата в июне 2019 г.», - сказал Киртоакэ.

По его мнению, «кишиневцы подали положительный сигнал жителям всей Молдовы».

А в это время

В интервью порталу Трибуна временно исполняющая обязанности генерального примара Кишинева Сильвия Раду ответила на вопрос: «Допускаете ли вы, что можете проработать на должности временно исполняющей обязанности генпримара до 2019 года? Если да, тогда какие задачи вы намерены выполнить?».

«Думаю, что не очень важно, когда истечет срок мандата. Важно эффективное управление и привнесение положительного опыта из частного сектора. Важно научить людей работать по плану, ставить перед ними реальные задачи, сроки, назначать ответственных, составлять бюджет и контролировать процесс. Когда я пришла в примэрию, я увидела, что даже повестки дня заседаний примэрии нет. Нам многое предстоит изменить», — заявила она.

На вопрос, в каких она отношениях с каждой из фракций МСК, Сильвия Раду ответила следующее: «Хочу с самого начала отметить, что меня не интересуют политические игры. Я буду сотрудничать со всеми советниками, предлагающими полезные для города проекты. Я менеджер, не политик. Хочу решать проблемы, а не заниматься политическими спорами. Я буду сотрудничать со всеми, кто предлагает проекты и решения».