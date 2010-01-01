Полиция запустила Мобильный центр информирования граждан и предотвращения преступлений, который будет работать с сегодняшнего дня в Кишиневе. Необходимую технику, на сумму 56 тыс. евро, предоставило Правительство Германии, передает IPN.

Начальник отдела Главного управления общественной безопасности Даниела Бузату отметила, что автомобиль будет использоваться в ходе профилактической деятельности, проводимой сотрудниками полиции. Также здесь граждане смогут подавать жалобы или сообщать о конкретных случаях, без необходимости посещения полицейского участка.

Мобильный центр будет иметь установленный заранее маршрут. Будут учитываться места с большой концентрацией граждан, а так же с высоким уровнем преступности.

По словам главы Генерального инспектората полиции Александра Пынзарь, благодаря предпринятым с помощью Мобильного центра мерам, ,,полиция будет информировать людей таким образом, чтобы „зло не повторялось”.

Представитель консульского отдела Посольства Германии в Молдове Томас Вагнер сказал, что Германия поддерживает Республику Молдова в реформе сектора полиции, а проект мобильных центров по профилактике и информированию призван стать поддержкой для достижения этой цели. Министерство внутренних дел Германии предоставило молдавской полиции в 2016 году около 150 тыс. евро, а еще 130 тыс. предоставлены в текущем году. Таким образом, все полицейские участки в стране, в том числе и в Гагаузии, должны быть обеспечены такими центрами. В следующем году запланировано приобретение четвертого Мобильного центра и автомобиля, который будет продвигать культуру поведения на дорогах.

Из предыдущих пожертвований в оснащении полиции есть еще два подобных центра. Один находится в ведении Главного управления общественной безопасностью, а второй – в ведении Национальной патрульной инспекции.