На улице 31 августа 1989 полным ходом идет подготовка к новогодним празднествам. Муниципальные службы чистят деревья, асфальтируют тротуары, сносят киоски и готовят площадку для установки катка на период зимних праздников. О ходе работ, на своем сайте отчиталась столичная мэрия.

Муниципальные службы очистили более чем полсотни деревьев, а также подготовили площадку у здания Национальной библиотеки, площадью в 500 м2, для установки катка.

На следующей неделе коммунальщики планируют заасфальтировать тротуары, благоустроить сквер у Национального дворца «Николае Сулак» и демонтировать киоски.

Напомним, в этом году новогодняя ярмарка в Кишиневе откроется не на площади Великого национального собрания, а на улице 31 августа 1989. Как сообщил 30 октября, на заседании муниципальных служб тогдашний и.о. мэра Кишинева Нистор Грозаву, такое решение было принято по инициативе правительства.

Ярмарка откроется 15 декабря и будет работать до 14 января, а участок улицы 31 августа 1989 от улицы Пушкина до улицы Бэнулеску-Бодони на этот период станет пешеходным.