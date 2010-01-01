Советники Партии социалистов (ПСРМ) в Муниципальном совете Кишинева (МСК), а также «Наша партия» и Либеральная партия отказались участвовать в заседании МСК. На него пришли семь советников от Партии коммунистов, ЕНПМ и ЛДПМ. Из-за отсутствия кворума заседание не состоялось.

«Незаконно назначенный новый исполняющий обязанности мэра, старые повестки, предложенные МСК, коррумпированные до мозга костей. Земельные участки, аренда, здания, премии тем, кто не работает. Без ПСРМ. Подробности в 13.30 на пресс-конференции», — написал на своей странице в Facebooj председатель фракции ПСРМ Ион Чебан.

Сильвия Раду выразила недовольство работой Мунсовета, подчеркнув, что утверждение множества вопросов затягивается без причины.

«Есть запросы, которые не связаны с интересами какой-либо партии и касаются исключительно личных интересов горожан. Более того, мне бы хотелось воспользоваться случаем и передать Постоянному бюро МСК, что на следующем заседании, если у нас будет кворум, хотелось бы видеть всех советников в 10.00. Заседание начнется в 10.00, а не 10.30 или 10.45. Я считаю это абсолютно недопустимым и неприемлемым, так как советники получают зарплату на заседания Мунсовета из бюджета мэрии. Их зарплата в 10 раз выше, чем средняя зарплата сотрудника мэрии, поэтому советникам следовало бы проявить достоинство хотя бы из-за своих зарплат», — заявила она.

Ранее ПСРМ и ЛП сообщили, что оспорят в суде решение о назначении Сильвии Раду заместителем мэра, а затем и врио градоначальника.

Источник: deschide.md