В результате пострадали шесть человек. Об этом говорится в сообщении для прессы столичной полиции.

Источник также отмечает, что 55 случаев были задокументированы. В то же время 10 водителей покинули места происшествий, не сообщив о случившемся полиции. Их личности установят и накажут, согласно закону, лишением права управлять автотранспортным средством на срок от 2 до 3 лет.

Кроме этого, 20 водителей получили штрафы от 900 леев до 1500 леев. Общее количество выписанных штрафных пунктов составило 100.

Столичная полиция призывает водителей соблюдать положения пункта 13 Регламента дорожного движения во избежание пробок.

В частности, автовладельцев, попавших в ДТП, которое завершилось лишь материальными потерями, просят освободить машины и направиться в офис Отделения надзора за транспортом и дорожным движением по улице Аллея Гэрий, 38. В противном случае их могут наказать за блокирование движения. Полицейские также рекомендуют водителям строго соблюдать положения закона и быть предельно внимательными за рулем.

Источник: aif.md