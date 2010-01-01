В Кишиневе в парке за Кафедральным собором «Рождества Христова» построят служебное здание для священников, где они смогут переодеваться. Там же разместят санитарный блок. На заседании 31 октября муниципальный совет утвердил проект строения. Некоторые советники уверены, что эта постройка станет отелем для священников, которые «приезжают с Востока».

Новое здание площадью 700 кв. м и высотой 6,5 м построят в форме подковы. Согласно проекту, постройка будет выдержана в стиле Кафедрального собора и составит с ним единый ансамбль.

Представлявший проект и. о. мэра Нистор Грозаву заявил, что это здание позволит священникам переодеваться во время длительных служб. В нем же будет размещаться санитарный блок. Сейчас для этих целей у священников есть только вагончики и подвальные помещения.

По словам Грозаву, окончательное разрешение на строительство выдадут только после заключения министерства просвещения, культуры и исследований. «Митрополия заверила нас в том, что процедура не будет нарушена», — заявил Грозаву.

Советник от «Нашей партии» Илиан Кашу заявил, что работы по этому проекту уже начались, хотя его вынесли на голосование только сегодня. Грозаву отверг эти обвинения, сказав, что строительные работы за собором сейчас проводит Termoelectrica.

Советник от Партии коммунистов Василий Киртока предложил, чтобы из проекта исключили постройку забора вокруг нового здания.

Больше всего возражений проект вызвал у муниципального советника от Либеральной партии Василия Петри. «Митрополия служит Москве. Это не что иное как отель. Зачем одному священнику 600 кв. м? Чтобы сделать отель. Это отель для тех, кто приезжает с Востока», — уверен Петря.

В ответ на его заявление на защиту проекта встала мунсоветница от Партии социалистов Евгения Чебан. Ее главный аргумент состоял в том, что «бог один на земле». «В каждой церкви есть домик, где можно переодеться, где есть туалет. Мы поддерживаем этот проект. Это не тот случай, когда нужно спорить, перед каким святым мы преклоняемся. Отставьте политику в стороне», — предложила Чебан.

После ее выступления проект нового здания, но без забора, единогласно поддержали все присутствовавшие мунсоветники.

Проект, отметим, впервые представили мунсовету, его не выносили на общественное обсуждение.

Источник: NewsMaker