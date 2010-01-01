В субботу, 28 октября, в 09.00, в парке Дендрарий, расположенном в столичном секторе Буюканы, будет высажено 48 деревьев в рамках некоммерческого эко-проекта Verde.md.

В ходе мероприятия, все участники проекта, которые ранее приобрели деревья, смогут лично посадить их. Активное участие в процессе посадки примут не только владельцы приобретенных деревьев, но и организаторы проекта с волонтерами. Администрация Дендропарка поддерживает и сам проект Verde.md, и в частности инициативу посадки деревьев.

Напоминаем, что в рамках проекта вы можете приобрести дерево не только для себя, но и в подарок любимому человеку. Например, один из участников проекта приобрел серебристую ель в честь своего ребенка с ограниченными возможностями. Дерево украсит парк Дендрарий.

Эко-проект Verde.md направлен на восстановление последствий аномального снегопада 20-21 апреля 2017 года. Тогда пострадало свыше 10 000 деревьев по всему городу. Чтобы помочь Кишиневу справиться с нанесенным ущербом, был задуман и реализован эко-проект Verde.md. Суть его заключается в том, что каждый желающий может приобрести дерево или даже целую аллею различных деревьев, которые затем будут высажены в разных секторах города, в том числе парках и скверах.

Первая высадка деревьев в рамках проекта Verde.md состоялась в прошлую субботу, 21 октября, в Ботаническом Саду в столичном секторе Ботаника. Всего было высажено более 40 деревьев различных пород.

Ждем вас в субботу, 28 октября, в 09.00, в парке Дендрарий.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать на официальном сайтеverde.md,