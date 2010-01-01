Кишиневский муниципальный совет отказывается одобрить увеличение на 3 млн. евро суммы кредита, взятого примэрией у Европейского банка реконструкции и развития, сообщает NOI.md.

Это может привести к отказу от идеи отремонтировать улицу, включенную во второй этап проекта «Кишинев – Европейские дороги», финансируемому ЕБРР и ЕИБ. Эти деньги должны были покрыть расходы на восстановление водопроводных и канализационных сетей. По словам врио главы Управления транспорта и путей сообщения Олега Поятэ, изначально данные работы не были предусмотрены в проекте, а примэрия взяла на себя ответственность за выделение необходимой суммы на работы по модернизации водопроводных и канализационных сетей.

«КМС не согласился на эти три миллиона, теперь необходимо найти решение. Или найдем деньги в бюджете, или исключим улицу из проекта. Работы по водопроводным и канализационным сетям не предусмотрены в проекте. С самого начала было оговорено, что примэрия найдет средства на водопровод и канализацию», - заявил Поятэ.

По словам Поятэ, если муниципий примет решение по 42 миллионам, необходимым для модернизации водопроводных и канализационных сетей, ремонт трех улиц может завершиться к середине 2019 года.

Следует отметить, что на втором этапе предусмотрен ремонт улиц Тигина, 31 августа 1989 года и Александру чел Бун.