Мэрия Кишинева предложила не проводить общественные мероприятия на площади Великого национального собрания, чтобы не ограничивать дорожное движение. Взамен местные власти рекомендовали использовать шесть альтернативных площадок для проведения массовых культурных мероприятий. По этому вопросу мэрия проведет публичные обсуждения.

Общественные дебаты состоятся 8 ноября в зале заседаний мэрии Кишинева.

Представители мэрии предложили организовывать массовые культурные мероприятия на территории выставочного комплекса Moldexpo, в Дендрарии, Ботаническом саду, на территории комплекса Vatra, на пешеходной улице Еуджена Доги, в сквере перед Национальным театром оперы и балета имени Марии Биешу. В сообщении мэрии также говорится, что мероприятия можно проводить и на центральной площади столицы, но только на пешеходных зонах, чтобы не ограничивать дорожное движение.

В сообщении мэрии говорится, что национальные, традиционные и интернациональные праздники, такие как День государственного флага, День суверенитета, День Конституции, День солидарности трудящихся, День Европы, День языка, День независимости, Национальный день вина, День города Кишинева, а также зимние праздники будут проходить на главной площади столицы. В случае необходимости организаторы мероприятия могут попросить перекрыть движение транспорта в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

Для проведения спортивных марафонов муниципальные власти предложили использовать Хынчештское шоссе под мостом на Телецентре или другие трассы, предложенные управлением общественного транспорта и путей сообщения и утвержденные Национальным инспекторатом полиции.

Акции протеста мэрия предложила проводить в любых общественных местах, не блокируя улицы, а в случае проведения марша, участники должны двигаться по одной дорожной полосе в сопровождении полиции.

Источник: NewsMaker