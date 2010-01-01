Официальное открытие ярмарки состоится 12 октября в здании Центра культуры и военной истории.

О своем присутствии на мероприятии заявили 37 экономических агентов, которые предложили около 1 500 вакантных мест в различных областях: торговля, медицина, менеджмент, служба охраны и безопасности, машиностроение, легкая промышленность и прочее.

О том, что Молдова нуждается в неквалифицированных работниках, а не в специалистах с высшим образованием, говорят данные Национального агентства занятости населения.

19 тысячам зарегистрированных в Молдове безработных Национальное агентство занятости населения предлагает 11 тысяч рабочих мест, причем по большей части, в области неквалифицированного труда. На данный момент молдавской экономике требуются 800 разнорабочих, 300 фермеров и лесников, а также 200 помощников воспитателей. Большинство предложений для работников со средним специальным образованием представлено в текстильной и швейной промышленности – более 2500 вакантных мест.

Максимальное количество предложений работы сосредоточено в столице – более 4000, в Бельцах свободно порядка 1200 вакансий, около 500 – во Флорештах, по 400 – в Унгенах и Новых Аненах. Сложнее найти работу специалистам с высшим и средним специальным образованием, если только вы не медработник или преподаватель. В сфере образования не хватает сейчас 360 специалистов, в области здравоохранения – около 300. В коммерции, финансовой и экономической сферах остаются вакантными около 200 рабочих мест.

В то же время замминистра экономики и инфраструктуры Виталий Юрку в рамках форума Moldova Business Week-2017 объявил о государственной программе по стимулированию создания новых рабочих мест. Компании, создающие в год более 100 рабочих мест с зарплатой сотрудников не менее 75% от средней по экономике в месяц, смогут рассчитывать на государственные субсидии. Если численность персонала и размер зарплаты сохранятся, как минимум, в течение трех лет, они будут получать по 40 тысяч леев на каждого работника. Субсидии предусмотрены при создании рабочих мест для определенных категорий граждан Молдовы и далеко не для всех отраслей экономики.

На заметку

Онлайн-ярмарка вакансий будет доступной на платформе www.e-angajare.md, здесь представлены более 1 700 вакансий от 43 работодателя (финансы, бухгалтерский учет, маркетинг, ИТ, медицина, военная область, строительство и др.). А лица, ищущие работу, смогут выбрать соответствующую работу и отправить одновременно резюме работодателю.