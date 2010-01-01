В день храмового праздника Кишинева АО Termoelectrica проведет лотерею, в рамках которой будут разыграны три абонемента на отопление жилья и поставку горячей воды. В лотерее смогут принять участие жители муниципия Кишинёв, чьи дома подключены к централизованной системе отопления.

Согласно пресс-релизу учреждения, который цитирует IPN, желающие принять участие в розыгрыше должны будут продемонстрировать отсутствие у них задолженностей перед поставщиком и представить оплаченный счёт за последний месяц, когда была начислена плата. Участники лотереи должны будут заявить под свою ответственность, что они владеют, арендуют или пользуются соответствующей квартирой, а также предъявить удостоверение личности.

Слева от входа в сквер Европы, расположенный в городском саду им. Штефана чел Маре, Termoelectrica разместит свой стенд, где победители будут определены путём жеребьевки.

Розыгрыш состоится в 16.00. Присутствие участников является обязательным. В случае отсутствия на месте розыгрыша лица, ставшего победителем, будет вытянут другой билет.

Обладатель первого приза будет на три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) освобождён от оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Обладатели второго и третьего призов будут пользоваться этими же льготами в течение двух месяцев (ноябрь, декабрь) и одного месяца (декабрь) соответственно.

По случаю праздника предприятие также организует ряд спортивных соревнований: «Победи сотрудника Termoelectrica в дартс», «Победи сотрудника Termoelectrica в армрестлинге» и «Победи сотрудника Termoelectrica в шахматы и шашки». И участники, и победители получат специальные награды.