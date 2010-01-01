Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что 14 октября, когда в Кишиневе отмечается День города, движение дорожного транспорта на некоторых улицах будет заблокировано.

Речь идет о бульваре Штефана чел Маре, в периметре улиц Измаил - Михай Витязул. Движение транспорта по этому участку дороги будет приостановлено, так как на главном бульваре столицы пройдут культурно-художественные мероприятия, посвященные празднику.

В связи с этим общественный транспорт будет перенаправлен по соседним улицам следующим образом:

Троллейбусы

Троллейбусы маршрутов №№ 1, 4, 5, 8 и 22 будут курсировать по ул. Букурешть в оба направления;

Маршрут №30 – с бул. Дачия по ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан Чел Маре, ул. Чуфля, бул. Дачия и далее по установленному маршруту по направлению к аэропорту;

Троллейбусы №№7, 10 и 24 – маршрут укорачивается до Цирка.

Маршруты №№25 и 29 – путь следования укорачивается до парка «Алунелул».

Автобусы

Автобусы №№ 9, 11, 17, 46 и 122 будут ходить по ул. Букурешть в оба направления.

Маршрут 5-го автобуса:

Туда – с ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони по ул. Колумна, В.Александри, ул. 31 августа 1898 года, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту.

Обратно - бул. Дачия, ул. Букурешть, ул. Еминеску, ул. Александру чел Бун, ул. А.Пушкина и далее по установленному маршруту.

Маршрут №26:

Туда – с ул. Ренаштерий национале по ул. Албишоара, ул. Михай Витязул, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

Обратно – с бул. Штефана чел Маре по ул. Михай Витязул, ул. Албишоара, бул. Ренаштерий национале и далее по установленному маршруту.

Автобусы №№ 18, 33 и 44 будут ходить следующим образом: с ул. Тигина по ул. 31 августа 1989 года, ул. Измаил, бул. Штефана чел Маре, ул. Негруцци и далее по установленным маршрутам.

Водителей, проезжающих по этим участкам дорог, просят соблюдать указания временных дорожных знаков.