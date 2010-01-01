С 1 января 2019 года столицу будет не узнать. На 42 улицах в городе, а также в парках не останется к этому времени ни одного киска или прилавка на колесах.

Согласно новому регламенту уличной торговли, принятому в понедельник муниципальным советом, правила уличной торговли в муниципии Кишинэу будут серьезно ужесточены.

В документе говорится о запрете установки полустационарных торговых точек в историческом центре города, в скверах, парках и городских садах, а также, на пространстве пешеходных зон. Торговля будет запрещена на расстоянии менее 50 метров от бордюров бульваров и главных столичных улиц, на земельных участках, примыкающим к столичным рынкам и на арендованных территориях, предназначенных для благоустройства прилегающей территории.

Помимо этого, новый регламент также указывает на запрет установки киосков на пешеходной территории, между двумя проезжими частями, на инженерных сетях и в зонах их безопасности и охраны, на расстоянии ближе 100 метров от зданий администрации центральных и местных властей, дипломатический миссий. А также на расстоянии меньшем, чем 20 метров от входа в подземные переходы, и менее 6 метров от края проезжей части улицы, а также на участках, находящихся ближе, чем на 20 метров от остановок общественного транспорта.

Малые архитектурные формы уберут с центральных улиц и основных улиц всех районов Кишинева. В частности, в документе сказано, что в центре расположение таких торговых единиц будет запрещено в периметре улиц Матеевича, К.Стери, А.Щусева, Михая Витязул, И.Заикина, Албишоара, Измаил, Штефан чел Маре, Чуфля, Букурешть, Толстого, Халиппы. Также запрет коснется улиц Пушкина, Гагарина, Негруцци, привокзальной площади.

На Ботанике освободят бульвары Дачия, Трайян, Дечебал, ул. Индепенденций;

В секторе Буюкань: Площадь Великого национального собрания, ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, ул. Алба Юлия;

В секторе Рышкань: бульвары Григоре Виеру и Московский проспект.

В секторе Чокана: бульвар Мирча чел Бэтрын, ул Алеку Руссо.

Городские власти намерены также разобраться и с рынками. Вместо работающих на сегодняшний день 19 рынков, до 2020 года в исторической части города останется только центральный рынок в строгих границах, там будут продавать продукты питания. Всю остальную деятельность вокруг рынка, говорят чиновники, прикроют. Правда, чиновники не сказали, каким образом: «хорошая» часть рынка и недвижимости вокруг него принадлежит частным лицам.

Стоит также отметить, что никто из чиновников или советников во время принятия регламента не вспомнил о прессе. О том, что представители СМИ и типографий обращались с открытым письмом, в котором говорили, что в столице могут исчезнуть классические киоски по продаже прессы. Это прямое нарушение Конституции – лишение доступа граждан к информации. Но, видимо, столичным властям не нужны образованные избиратели - или они считают печатную прессу пережитком прошлого, который надо искоренить до конца?

Источник: deschide.md, vedomosti.md