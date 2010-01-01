1 октября в столице пройдет третий международный Кишиневский марафон. В этот день по центральным улицам города пробегут свыше 10 тысяч любителей бега и активного образа жизни. Организаторы ожидают профессиональных спортсменов и бегунов-любителей из более чем 50 стран мира. В марафоне и полумарафоне могут принять участие бегуны старше 18 лет, в беге на 10 километров — старше 16 лет. Забег на 3 километра открыт для всех желающих. Без предварительной регистрации.