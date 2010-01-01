Примэрия потратит на День города 500 тыс леев
Администрация столицы утвердила бюджет праздничной программы ко Дню города. Он составил полмиллиона леев. Основные события развернутся 14 октября на площади Великого национального собрания. Там выступят знаменитые Михай Чобану, Зинаида Жуля и Евгений Дога. Также состоится концерт румынского исполнителя Штефана Бэникэ Жуниора. Праздничные мероприятия будут проходить и в каждом секторы столицы. Утром в Кафедральном соборе состоится торжественная литургия. А завершит праздник красочный фейерверк. Организовать его в этом году помогли три спонсора.