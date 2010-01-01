Администрация столицы утвердила бюджет праздничной программы ко Дню города. Он составил полмиллиона леев. Основные события развернутся 14 октября на площади Великого национального собрания. Там выступят знаменитые Михай Чобану, Зинаида Жуля и Евгений Дога. Также состоится концерт румынского исполнителя Штефана Бэникэ Жуниора. Праздничные мероприятия будут проходить и в каждом секторы столицы. Утром в Кафедральном соборе состоится торжественная литургия. А завершит праздник красочный фейерверк. Организовать его в этом году помогли три спонсора.