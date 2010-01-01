Национальная инспекция патрулирования сообщает, что в Кишиневе на некоторых Т-образных перекрестках, образованных главной дорогой и примыкающей слева улицей, появятся новые дорожные указатели — стрелки зеленого цвета, направленные вверх. Их установят на светофорах, расположенных на правой стороне главной дороги.

При наличии такого знака на светофоре водитель может, убедившись в безопасности движения и пропустив пешеходов, следовать по стрелке даже на красный сигнал светофора. По мнению дорожной полиции, это позволит разгрузить дорожное движение и повысить уровень безопасности участников движения.

Знаками с такими стрелками оснастят перекрестки улиц Траян и Гренобля, Гренобля и Костюжень, Гренобля и Тестемицану, Хынчешть и Спикулуй, Измаил и Варлаам, Измаил и Колумна, Измаил и Хыждэу, В. Лупу и Конституции, Киевской и Т. Владимиреску, Албишоара и Пушкина, Албишоара и В. Александри, Албишоара и Фередеулуй, Грэдина Ботаникэ и Салкымилор, Грэдина Ботаникэ и Сармиседжетуза, Л. Деляну и Н. Костин, Алба Юлия и Л. Деляну, Н. Димо и Сахарова, В. Лупу и Шт. Няги, К. Стере и М. Когэлничану, К. Стере и А. Щусева, П. Халиппы и А. Корнеску, П. Халиппы и А. Матеевича, Петрарилор и Друмул Виилор.