Апелляционная палата отклонила обращение адвокатов Дорина Киртоакэ и оставила в силе решение суда столичного сектора Буюканы – оставить мэрии Кишинева под домашним арестом.

«Обратимся в ЕСПЧ, потому что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. На судебном заседании не было материалов уголовного дела, поэтому было нельзя продлевать предварительный арест. Это доказывает, что делается все, чтобы покрыть незаконные действия, совершенные с 25 мая до сих пор», — заявил Киртоакэ.

Также 25 сентября Конституционный суд объявил неприемлемым запрос либералов об аннулировании исключительного случая неконституционности в отношении ст. 33 Закона о местном публичном управлении, передает IPN. Своим обращением либералы рассчитывали оспорить отстранение от должности генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ. Обращение в КС подали судьи Апелляционного суда.

Дорин Киртоакэ проходит обвиняемым по делу о платных парковках. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Киртоакэ задержали 25 мая этого года и уже на следующий день поместили под домашний арест. 21 июля дело было передано в суд, а прокуроры потребовали от муниципального совета отстранить Киртоакэ от должности мэра на время судебного разбирательства. 28 июля Дорина Киртоакэ отстранили от должности мэра.

В начале сентября против столичного мэра возбудили еще одно уголовное дело. Антикоррупционная прокуратура подозревает его в превышении служебных полномочий и нанесении ущерба в особо крупных размерах. Речь идет о 66 млн леев, которые были выделены из столичного бюджета на покупку квартир определенным категориям граждан. Заседание по этому делу должно состояться через две недели.