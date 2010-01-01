Муниципальные власти заявили о пересмотре условий организации общественных мероприятий на площади Великого национального собрания.

Несколько муниципальных предприятий и экономических агентов обратились в примэрию Кишинева с жалобами на то, что во время проведения массовых мероприятий на площади Великого национального собрания они терпят значительные убытки.

Последней каплей, переполнившей часу терпения временно исполняющего обязанности генерального примара столицы Нистора Грозаву, явился беспорядок, оставленный на площади Великого национального собрания после фестиваля красок.

- Если не раз в неделю, то раз в две недели мы перекрываем площадь Великого национального собрания. Это мешает движению транспорта, муниципальные службы терпят убытки, многие жалуются, - отметил Нистор Грозаву.

Поскольку площадь Великого национального собрания является патриотическим символом, то именно ее выбирают для проведения демонстраций. Это не только создает неудобства жителям города, но и бьет по карману целого ряда предприятий.

- Каждый раз мы теряем около 5-10 тысяч леев, - подчеркнул глава управления электротранспорта (RTEC) Геогий Моргоч.

До сих пор с организаторов массовых мероприятий на ПВНС примэрия взимала только налоги, связанные с поддержанием чистоты и обеспечением общественного порядка. Муниципалитет намерен провести общественные дебаты по этому вопросу.