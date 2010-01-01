Муниципальный совет Кишинева одобрил получение финансирования размером 11 млн. евро госпредприятием Аpa-Сanal Сhisinau для проведения ремонтных работ на сооружениях по очистке сточных вод столицы.

Как передает «Инфотаг», советники единогласно поддержали получение гранта от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на заседании во вторник. Своим решением МСК уполномочил вице-примара Нистора Грозаву подписать контракт с ЕБРР и ЕИБ от лица муниципальных властей.

Советник от Партии социалистов Ион Чебан, ранее выступавший против данного транша, пояснил свой голос тем, что «если Аpa-Сanal не получит сейчас этих денег - ему грозит банкротство». Он выдвинул идею о проведении государственного аудита на предприятии.

Директор Аpa-Сanal Сhisinau Вероника Херца отметила, что «получение данного транша необходимо для продолжения финансирования со стороны ЕБРР, ЕИБ и Евросоюза в сумме 62 млн. евро».

Она также отметила, что благодаря западному финансированию «предприятие смогло приобрести необходимую спецтехнику для проведения строительных и ремонтных работ - в том числе шесть экскаваторов и пять ассенизаторских машин».

Пакет финансирования со стороны ЕБРР, ЕИБ и ЕС будет направлен на ремонт 190 км водопроводных труб, 7 км канализационных, а также реконструкции 26 насосных станций в столице.