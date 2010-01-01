Во вторник в Муниципальном совете Кишинева прошло голосование по вопросу проведения референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. Было принято решение провести местный плебисцит 19 ноября 2017 года, сообщает Sputnik.

Это предложение внесли мунсоветники от Партии социалистов после того, как Апелляционная палата Кишинева подтвердила постановление суда столичного сектора Буюкань от 21 июля 2017 года о соблюдении всех норм по сбору подписей о проведении референдума по отставке Киртоакэ.

Председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан заявил, что материалы, представленные инициативной группой судебной инстанции, содержат более пяти тысяч страниц информации об извлечении выгоды из влияния и актах коррупции, совершенных руководством столицы на протяжении десяти лет.

В мунсовете Кишинева предложение о референдуме поддержало большинство советников, кроме фракции либеральной партии, представленной 12 членами. Согласно статье 180 Кодекса о выборах, «вопрос о проведении местного референдума может быть инициирован 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы». По словам ИонаЧебана, это 64 тысячи 411 человек.

Выдача подписных листов для референдума по отставке генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ и сбор подписей в поддержку этой инициативы начались 11 мая.

Текст вопроса, который вынесут на референдум, будет указан на государственном и русском языках. Звучать он будет следующим образом: «Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?». На сбор подписей у инициативной группы есть 60 календарных дней.

«Если нам удастся отозвать примара, весной следующего года будут проведены новые местные выборы», - добавил Ион Чебан, поблагодарив более 80 тыс. жителей столицы, которые подписались за проведение референдума.

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

Наша справка: Дорин Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году. 25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы

А в это время

Дорин Киртоакэ не может быть досрочно отстранен от должности путем референдума. Об этом председатель Либеральной партии Михай Гимпу заявил в эфире передачи «Important» на телеканале TVC21.

По словам лидера ЛП, существуют расхождения между Кодексом о выборах и Законом о местном самоуправлении. Михай Гимпу утверждает, что в главе закона, посвященной деятельности примара, не предусмотрена возможность его досрочного отстранения через референдум. «Здесь мы проанализируем и, возможно, обратимся в Конституционный суд. Не может быть досрочного отстранения примара от должности через референдум», - считает Михай Гимпу.

Как отмечает председатель ЛП, Кодекс о выборах предусматривает, что отзыв примара путем референдума возможен в случае несоблюдения им интересов местного сообщества, ненадлежащего исполнения предусмотренных законом обязанностей местного выборного лица, нарушения моральных и этических норм, подтвержденного в установленном порядке. По его мнению, наличие этих нарушений должны были зафиксировать какое-либо учреждение или суд.

«Что нарушил примар? Вот от чего должен был отталкиваться судья, который рассматривал просьбу социалистов о регистрации подписей, собранных с целью организации референдума», - заявил Михай Гимпу.

Лидер либералов отметил, что дела, открытые в отношении примара муниципия Кишинёв, являются политическим заказом.