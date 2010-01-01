По просьбам кишиневцев специалисты предприятия «Apа-Canal Chisinau» отремонтировали питьевые фонтанчики, разрушенные вандалами на прошлой неделе.

Напоминаем, что несколько дней назад были разрушены три фонтанчика: два в парке Валя Морилор и один в парке Штефана чел Маре, последний даже еще не был сдан в эксплуатацию.

В одном из фонтанчиков был поврежден механизм, поэтому вода текла непрерывно, у фонтанчика, установленного возле пляжа, была украдена деталь механизма открытия. Вследствие этого специалисты «Apа-Canal Chisinau» были вынуждены заменить технические системы практически полностью.

До сих пор были введены в эксплуатацию 9 из 13 запланированных питьевых фонтанчиков. В контексте продолжающейся вандализации установок питьевой воды, руководство предприятии примет решение, стоит ли продолжать этот проект. Расходы на установку питьевых фонтанчиков и водопотребление покрываются «Apа-Canal Chisinau». Цена одного фонтанчика составляет 6 500 леев.