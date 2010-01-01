Владельцы дома, построенного в конце XIX века, решили сделать термоизоляцию стен исторического памятника, не понимая, что сохранение памятников является приоритетом. Нарушение выявило 4 сентября Агентство по инспектированию и реставрации памятников Молдовы.

Здание на Сфатул Цэрий, 7 входит в реестр памятников архитектуры местного значения. Дом был построен в 1877-1878 годах. Сегодня, по данным кадастрового органа, он находится в собственности двух физических лиц.

«Эти владельцы посчитали, что архитектурному и историческому памятнику можно сделать теплоизоляцию. Нарушение выявлено в 9.00, соответственно, был дан срок до 17.00 вернуть фасаду первоначальный вид, вынудив их соблюсти нормы реставрации», – отметил глава Агентства Ион Штефаницэ.

Рабочие были вынуждены прекратить работу и вернуть постройке первоначальный вид. При этом, корреспондент портала NewsMaker побывав на месте, обнаружил более серьезные нарушения: «Вход в здание, что очевидно, расширили, а двери заменили на пластиковые. Во всем доме тоже установлены пластиковые окна, а второй мансардный этаж, скорее всего, надстроили. Строители продолжают работать. Ремонт не затронул только оконные наличники», - пишет издание.