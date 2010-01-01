Ряд дошкольных учреждений столицы остаются закрытыми из-за отпусков сотрудников, а также ремонтных работ в детских садах. Об этом в понедельник сообщил врио главы Управления образования, молодежи и спорта мун. Кишинэу Александру Фляш на еженедельном заседании служб примэрии, передает Молдпрес.

По его словам, речь идет о 12 дошкольных учреждениях, деятельность которых приостановлена из-за летних отпусков сотрудников, а также о детсадах, где ведутся ремонтные работы (на предоставленные Румынией средства), которые должны быть завершены до конца сентября. «В других нефункционировавших детских садах ввиду отсутствия поваров штат уже заполнен», - уточнил чиновник.

Он также заявил, что в сентябре 9 000 детей впервые переступили порог школы. А более 4 500 учеников зачислены в лицейские классы, что меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, «девять учебных заведений столицы, в которых только по одному лицейскому классу, в следующем году станут гимназиями, если не улучшат процент сдачи экзаменов на бакалавра или если средняя оценка будет очень низкой».

Что касается сбора денег в учебных заведениях, глава Управления образования уточнил, что сбор может осуществляться только в тех случаях, когда в учебных заведениях ассоциации родителей зарегистрированы в Минюсте, таким образом они могут работать на законных основаниях. Ассоциации вместе с руководством учреждения определяют, куда направлять средства. Однако родители не обязаны вносить деньги.

Александру Фляш отметил, что в настоящее время родители могут регистрировать своих детей в столичные детские сады через платформу www.egradinita.md.

А в это время

В одной из столичных школ у родителей потребовали деньги на кондиционер

Начало нового учебного года обострило извечную проблему всех учебных заведений Молдовы — сбор денег с родителей детей. Об этом 4 сентября, говорилось на пресс-конференции. Представитель организации CReDO Ольга Бытка рассказала, что в одной из столичных школ, работающей на базе ассоциации и имеющей несколько филиалов, с родителей в жесткой форме требуют сдать по 1200 леев на покупку кондиционера.

Не уточнив, о каком именно учебном заведении идет речь, она тем не менее отметила, что ситуация эта очень серьезна, и если доказательства факта вымогательства денег получит Национальный антикоррупционный центр, школу ждут очень неприятные последствия.